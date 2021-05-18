Пока все спали: Наташе - 40, доходы Байдена и цикады из-под земли

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Обитающая в океанариуме японского города Тоба префектуры Миэ байкальская нерпа по кличке Наташа отметила 40-леие со дня своего прибытия из СССР, получив в подарок свое излюбленное лакомство – шесть рыбок аю, передает РИА Новости.

Нерпа Наташа прибыла из СССР 17 мая 1981 года и является старейшей из байкальских нерп, обитающих в Японии.

"Судя по ее размерам, мы полагаем, что Наташу привезли к нам в возрасте до года. То есть мы думаем, что в этом году ей должно быть около 40 лет, что еще намного меньше 56 лет, которые прожила старейшая байкальская нерпа в дикой природе", - говорится в посвященном нерпе сообщении океанариума в Twitter.

Наташа, несмотря на свой солидный вораст, "ведет активный образ жизни", однако несколько лет назад сотрудница океанариума, ухаживающая за тюленями, сообщила об ухудшении у Наташи зрения.

По данным телеканала NHK, в пересчете на человеческий возраст Наташе сейчас около 60 лет.

В качестве подарка нерпа получила шесть рыбок аю, которые являются ее излюбленным лакомством, однако часть из них утащили более молодые особи.

Кто получает больше Байдена

За 2020 год президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали около 600 тысяч долларов. Однако доходы вице-президента Камалы Харрис и ее мужа Дага Эмхоффа почти в 3 раза больше. Об этом свидетельствуют налоговые декларации, которые обнародовал Белый дом, пишет РИА Новости.

Согласно декларациям, лидер Белого дома и его жена заработали 607 336 доллара, заплатив 157 414 доллара федерального подоходного налога с эффективной ставкой налогообложения в 25,9%. Они также потратили 30 704 доллара на благотворительность, в том числе выписали чек на 10 тысяч долларов фонду имени сына Байдена Бо, который скончался в 2015 году.

Кроме федерального налога, президент и первая леди заплатили почти 29 тысяч долларов налогов штату Делавэр и 443 доллара штату Виргиния.

Харрис и ее муж заработали 1 695 225 доллара и заплатили 621 893 доллара федерального подоходного налога по эффективной ставке в 36,7%. К тому же они заплатили 125 тысяч долларов подоходного налога Калифорнии и 57 тысяч долларов - округу Колумбия, а также пожертвовали 27 тысяч долларов на благотворительность.

Красноглазые цикады оккупировали США

Миллиарды цикад с красными глазами оккупировали восточные штаты США, передает МИР24. Эти насекомые выбираются из-под земли раз в 17 лет, так что жителей Штатов ждет уникальная возможность понаблюдать за ними.

"Такое больше нигде на планете не увидишь. Мы сможем увидеть, как цикады рождаются и умирают, как размножаются, как их пожирают хищники. Это будет круче, чем сериал "Игры престолов", обещаю. Так что всем советуют понаблюдать за этим", – говорит энтомолог Майкл Раупп.

Эти насекомые селятся во дворах и даже домах. Но чаще всего они стараются держаться поближе к деревьям, в стволах которых откладывают яйца. Красноглазые цикады издают звуки, которые по громкости сравнимы с работой газонокосилки. Из-за громкого шума местные кафе и рестораны предупредили, что могут на время закрыться. Ученые подчеркивают, что цикады не ядовиты и не опасны для человека, однако издаваемые ими звуки могут быть испытанием для психики. Через несколько недель они снова зароются под землю. В следующий раз явление цикад народу состоится только в 2038 году.

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