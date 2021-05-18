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Гроза

Непогода лишила электроснабжения населенные пункты Украины

© CC0 / Pixabay / WikimediaImages
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34781972/Nepogoda-lishila-elektrosnabzheniya-naselennye-punkty-Ukrainy.html

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за грозы и сильного ветра без света остаются населенные пункты в пяти областях страны.

КИШИНЕВ, 18 мая  – Sputnik. Гроза и сильный ветер лишили электроснабжения восемь населенных пунктов в двух областях Украины, об этом во вторник сообщили в пресс-службе Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник тот же источник сообщал об отсутствии электроснабжения в 120 населенных пунктах пяти областей Украины, передает РИА Новости

"По состоянию на 7.00 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными восемь населенных пунктов в двух областях", - говорится в сообщении.
Ущерб от ливней
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Последствия непогоды в Молдове: специалисты оценивают ущерб

В Днепропетровской области без света остаются семь населенных пунктов, в Херсонской – один. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, из-за непогоды в Херсонской области повреждены кровли 107 зданий, в том числе трех школ и двух амбулаторий, жертв и пострадавших нет. В Винницкой области в результате интенсивных осадков произошло подтопление восьми дворов.

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