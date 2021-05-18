Непогода лишила электроснабжения населенные пункты Украины

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что из-за грозы и сильного ветра без света остаются населенные пункты в пяти областях страны.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Гроза и сильный ветер лишили электроснабжения восемь населенных пунктов в двух областях Украины, об этом во вторник сообщили в пресс-службе Государственной службы страны по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник тот же источник сообщал об отсутствии электроснабжения в 120 населенных пунктах пяти областей Украины, передает РИА Новости.

В Днепропетровской области без света остаются семь населенных пунктов, в Херсонской – один. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, из-за непогоды в Херсонской области повреждены кровли 107 зданий, в том числе трех школ и двух амбулаторий, жертв и пострадавших нет. В Винницкой области в результате интенсивных осадков произошло подтопление восьми дворов.

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