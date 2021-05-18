Возобновляются рейсы Кишинев-Тель-Авив-Кишинев: что надо знать

Запрет на авиасообщение снят: в посольстве Молдовы в Израиле рассказали, что нужно иметь при себе для выезда и въезда в Израиль.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле объявило о возобновлении авиарейсов Кишинев – Тель-Авив – Кишинев. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook во вторник.

"На текущую неделю запланированы три полета: 18, 19 и 20 мая. Граждане Молдовы, которые намереваются отправиться в Израиль, должны предоставить в аэропорту отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Чтобы сделать тест в аэропорту Бен-Гурион за 72 часа до вылета из Израиля гражданам необходимо записаться онлайн на эту процедуру по электронному адресу Check2fly: https://check2fly.co.il/auth", – уточнили в посольстве.

Для выезда из Израиля, как уточнили в дипмиссии, остается обязательным заполнение "бланка для выезда": https://bit.ly/3f4vqnc.

"Чтобы быть в курсе последних изменений в необходимой документации, граждане могут зайти на сайт TravelDoc: https://www.traveldoc.aero", – добавили в посольстве.

Ранее власти Израиля запретили все полеты пассажирских самолетов до 17 мая включительно.

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