Уничтожение подлодки условного противника отработали российские корабли

Учения прошли в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки российского флота.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Поиск и уничтожение подводной лодки условного противника отработали в Черном море российские военные моряки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

"Корабельная поисково-ударная группа Черноморского флота в составе гвардейского ракетного крейсера "Москва" и фрегата "Адмирал Григорович" отработала в море задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - говорится в сообщении.

Учения прошли в акватории Черного моря в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль условного противника выполнил экипаж подлодки "Колпино".

"В ходе учения экипажи кораблей успешно отработали поставленные задачи по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому применению торпедного оружия и реактивных бомбометных установок", - отметили в пресс-службе.

Экипажи кораблей также провели артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин и отработали совместные действия по условному применению ракетного оружия для уничтожения корабельных группировок и наземных объектов.

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