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Вакцинация

Ученые: вакцинация облегчает долгосрочные симптомы COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (121)
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После вакцинации 56,7% участников исследования отметили общее улучшение состояния и ослабление симптомов, при этом у 24,6% изменений не выявили.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Британские ученые доказали, что вакцинация от коронавируса помогает облегчить симптомы длительного течения заболевания.

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Как пишет The Guardian, в исследовании приняли участие 812 человек. В основном это были женщины с длительным течением COVID-19. Участники сделали прививку от коронавируса, а через неделю исследователи их опросили.

Данные опроса показали, что 56,7% респондентов отметили общее улучшение состояния и ослабление симптомов, при этом у 24,6% изменений не выявили, передают Известия

Из 130 человек, получивших обе дозы вакцины, некоторым пациентам стало лучше после первой дозы, однако затем у них началось возобновление симптомов, которые начали исчезать после введения второй дозы вакцины от COVID-19.

«Спутник V”
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Доктор Акико Ивасаки, профессор иммунологии Йельского университета, выдвинул гипотезу, что длительное течение коронавируса может быть следствием нескольких причин: устойчивостью вируса, остающегося в теле еще продолжительное время после выздоровления; слишком острой реакции иммунной системы, которая повреждает здоровые клетки, реагируя на вирус.

Научное исследование показало, что вакцинация от COVID-19 помогла перезагрузить иммунную систему, дав организму понять, что его защитные силы должны реагировать на вирус, но не атаковать самого себя.

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Ранее в этот же день стало известно, что прием жаропонижающих препаратов может привести к снижению количества антител, формируемых организмом при вакцинации. К такому выводу пришли ученые из медицинской школы Университета Дьюка (США). Точного ответа на вопрос, как антипиретики способны повлиять на иммунный ответ при вакцинации от COVID-19, пока нет.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (121)

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