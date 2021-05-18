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Вакцина

В России готовы ввести в оборот новую вакцину от коронавируса

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34783534/v-rossii-gotovy-vvesti-v-oborot-novuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa.html

С начала пандемии коронавируса российским ученым удалось создать три эффективные вакцины от COVID-19.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Россия в ближайшее время введет в оборот четвертую вакцину от COVID-19, заявил президент Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что с начала пандемии России удалось быстро создать три собственных эффективных вакцины от COVID-19, передает РИА Новости.

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. <...> Скоро будет запущена в оборот четвертая (вакцина - прим. ред.), набирает темп и вакцинация", — сказал Путин, выступая перед иностранными послами.

В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в Центре имени Гамалеи Минздрава "Спутник V", созданный в Центре имени Чумакова РАН "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которая является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Спутник V
© Sputnik / Sorokopud Julia
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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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