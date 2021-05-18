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Владимир Путин

Президент России призвал не допустить повторения Второй мировой

© Sputnik / Михаил Климентьев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34785051/prezident-rossii-prizval-ne-dopustit-povtoreniya-vtoroy-mirovoy.html

Выступая перед послами иностранных госу, Владимир Путин отметил, что обеспечение мира возможно только усилиями всего международного сообщества.

КИШИНЕВ, 18 мая  – Sputnik. Россия убеждена в необходимости делать все, чтобы не допустить повторения Второй мировой войны, забвения ее уроков, сообща вырабатывать объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая во вторник перед послами иностранных государств.

"Мы бережно храним память о тех, кто воевал, кто отдал жизни за мир и свободу, самоотверженно трудился в тылу, чествуем наших ветеранов. Убеждены, надо делать все, чтобы не допустить трагедии Второй мировой войны, забвения ее уроков", - заявил российский лидер. 

"Мы все обязаны беречь бесценный опыт и дух союзничества в борьбе с общими вызовами и угрозами, помнить, к чему приводят попустительство, национализм и ксенофобия, и сообща вырабатывать позитивную объединительную повестку дня для формирования более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, обеспечения благополучия и процветания всего человечества", - добавил президент РФ.

Обеспечить мир, безопасность, устойчивое развитие можно только усилиями всего международного сообщества, также подчеркнул он, добавив, что Россия призывает к сотрудничеству.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Сергей Ильин
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"Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов… Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных и социальных последствий пандемии. Еще раз повторю, обеспечить мир, безопасность и устойчивое глобальное развитие можно только усилиями всего международного сообщества. Мы призываем к слаженной работе государства – членов Cовета Безопасности ООН и всех заинтересованных стран", - сказал он, выступая перед послами.

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