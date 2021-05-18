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Генеральный директор Amazon Джефф Безос

СМИ: Amazon планирует приобрести киностудию Metro-Goldwyn-Mayer

AP Photo / John Locher
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34785622/SMI-Amazon-planiruet-priobresti-kinostudiyu-Metro-Goldwyn-Mayer.html

Ранее сообщалось, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, выбрала для этого банки и ищет покупателей.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Онлайн-магазин Amazon ведет переговоры о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Сумма сделки может составлять девять миллиардов долларов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В декабре СМИ писали, что MGM Holdings, владеющая студией Metro-Goldwyn-Mayer, начала процесс продажи, выбрала для этого банки и ищет покупателей, а стоимость этих активов может достичь 5,5 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Владелец Amazon Джефф Безос
© REUTERS / Joshua Roberts
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Новости о возможной покупке MGM компанией Amazon поступили в условиях консолидации в секторе. Несколькими годами ранее американский телекоммуникационный гигант AT&T купил Warner Bros, а Disney приобрела ключевые активы студии 21st Century Fox. Еще ранее студия Universal ушла под контроль телекоммуникационной Comcast, а Paramount досталась Viacom.

Metro-Goldwyn-Mayer - американская компания, производящая и прокатывающая кино- и видеопродукцию, основана в 1924 году. Библиотека компании включает в себя более 4 тысяч фильмов, в том числе о Джеймсе Бонде, Рокки, Розовой пантере, Робокопе, Хоббите, сериалы "Викинги" и "Рассказ служанки". Узнаваемый логотип компании - рычащий лев, окруженный кинолентами. Ее дочерние компании - United Artists, Orion Pictures и другие. MGM Holdings основана в 2005 году.

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