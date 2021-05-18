Как спастись от кровососа: совет педиатра

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых наиболее известны клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Чтобы защититься от укусов клещей, необходимо максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой. Такие рекомендации дают в связи с наступлением летнего сезона врачи.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области, на рукавах одежды и штанинах желательны резинки или плотные манжеты.

"Для того, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой – особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой – это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки", – цитируют в ведомстве главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву.

Для защиты головы от клещей отлично подойдет косынка. Важно регулярно и тщательно осматривать волосы на голове у себя и у ребенка. Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

"Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. "Поймать" клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", – рассказала главный педиатр.

Одинаева также подчеркнула, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять клещей, для этого нужно обратиться в лечебное учреждение или травматологической пункт.

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