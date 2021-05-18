21:53 18 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Клещ

Как спастись от кровососа: совет педиатра

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
Получить короткую ссылку
67 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34787116/kak-spastis-ot-krovososa-sovet-pediatra.html

Клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых наиболее известны клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

КИШИНЕВ, 18 мая  – Sputnik. Чтобы защититься от укусов клещей, необходимо максимально закрыть тело плотно прилегающей и светлой одеждой. Такие рекомендации дают в связи с наступлением летнего сезона врачи. 

Кишинев
© Sputnik / Anatolii Kiriak
В кишиневских парках начали травить клещей

Как пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области, на рукавах одежды и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. 

"Для того, чтобы избежать укуса, рекомендуется максимально закрыть тело одеждой – особенно ноги. Она должна плотно прилегать к телу и быть светлой – это позволит заметить насекомое. На рукавах и штанинах желательны резинки или плотные манжеты. Отправляясь в лес, лучше надеть сапоги, брюки заправить в носки", – цитируют в ведомстве главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаеву.

Для защиты головы от клещей отлично подойдет косынка. Важно регулярно и тщательно осматривать волосы на голове у себя и у ребенка. Для защиты от клещей также используют отпугивающие средства – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Osmatesco
Кирьякова: молдавские клещи становятся все опасней

"Вопреки распространенному мнению, клещи обычно встречаются в траве и на кустарниках, а не на высоких деревьях. Кроме того, ошибочно думать, что эти насекомые опасны лишь в лесу. "Поймать" клеща можно даже в городском парке. В отличие от комаров и слепней, укус клеща практически не ощутим – его слюна действует как обезболивающее. Но именно с этой слюной в организм человека попадает вирус", – рассказала главный педиатр.

Одинаева также подчеркнула, что клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний, среди которых клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие инфекции. Врачи не рекомендуют самостоятельно удалять клещей, для этого нужно обратиться в лечебное учреждение или травматологической пункт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Как защититься от укуса клеща
Клещи атакуют жителей Молдовы: как быть, если вас укусил паразит

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться