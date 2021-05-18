23:32 18 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.61
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Иностранные туристы

Эксперт сообщил, через сколько лет сфера туризма выйдет из кризиса

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34790373/ekspert-soobschil-cherez-skolko-let-sfera-turizma-vyydet-iz-krizisa.html

По словам генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Мировому туристическому сектору может потребоваться до четырех лет, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%, а международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Пандемия поставила под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

"Это худший кризис в истории туризма. В апреле и мае прошлого года до 100% направлений в мире ввели полные или частичные ограничения на въезд туристов, мы могли наблюдать беспрецедентное падение спроса на путешествия и туристические поездки", - сказал Пололикашвили.

По словам генсека ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов, выявленных в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии, спровоцировало введение новых ограничений.

Организация ожидает, что в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса в течение четырех лет.

Борис Чеботарь
© Photo : Gloria TUR
Чеботарь: убил ли коронавирус отрасль туризма в Молдове

"По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", - сказал Пололикашвили. Он добавил, что правительства государств по всему миру "должны оказать экономическую поддержку" туристическим компаниям, чтобы помочь бизнесу "оправиться после пандемии и выжить". По его словам, внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Отдельный вид туризма в Молдове: за этим приезжают люди со всего мира
Кротенко: выживет ли туризм в Молдове либо эта отрасль умрет
Прогнозы экспертов: восстановится ли туризм в 2021 году

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться