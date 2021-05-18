Эксперт сообщил, через сколько лет сфера туризма выйдет из кризиса

По словам генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураба Пололикашвили, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Мировому туристическому сектору может потребоваться до четырех лет, чтобы восстановиться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявил РИА Новости генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили.

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в 2020 году число международных туристических поездок снизилось на 74%, а международный туристический поток сократился на один миллиард поездок по сравнению с 2019 годом. Пандемия поставила под угрозу от 100 до 120 миллионов рабочих мест в сфере туризма.

"Это худший кризис в истории туризма. В апреле и мае прошлого года до 100% направлений в мире ввели полные или частичные ограничения на въезд туристов, мы могли наблюдать беспрецедентное падение спроса на путешествия и туристические поездки", - сказал Пололикашвили.

По словам генсека ЮНВТО, пандемия продолжит оказывать "разрушительное влияние" на туристическую отрасль и в 2021 году. Он отметил, что обнаружение новых штаммов, выявленных в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Индии, спровоцировало введение новых ограничений.

Организация ожидает, что в 2021 году число туристов должно возрасти по сравнению с предыдущим годом на 22–55%, хотя отрасль в целом может страдать от последствий пандемии коронавируса в течение четырех лет.

"По оценкам экспертной группы, международной туристической отрасли может потребоваться от двух с половиной до четырех лет, чтобы вернуться к уровню 2019 года", - сказал Пололикашвили. Он добавил, что правительства государств по всему миру "должны оказать экономическую поддержку" туристическим компаниям, чтобы помочь бизнесу "оправиться после пандемии и выжить". По его словам, внутренний туризм должен восстановиться быстрее, чем международный.

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