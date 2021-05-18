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Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля. Архивное фото

Фото: Наоми Кэмпбэлл впервые стала мамой

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/12/34791224.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210518/34790488/foto-naomi-kempbell-vpervye-stala-mamoy.html

Модель загрузила на свою страницу в Instagram фотографию с младенцем и отметила аккаунт своей матери.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Британская супермодель Наоми Кэмпбэлл, которой на этой неделе исполняется 51 год, сообщила, что впервые стала мамой.

"Красивый маленький подарок судьбы выбрал меня в качестве своей матери. Я так горда иметь эту нежную душу в своей жизни. Нет слов, чтобы описать ту связь на всю жизнь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел", - написала Кэмпбэлл в Instagram.

На опубликованной фотографии модель отметила аккаунт своей матери. Подробности рождения девочки не сообщаются. Кэмпбэлл никогда не была замужем, при этом ранее состояла в отношениях с несколькими известными личностями, включая актера Роберта Де Ниро, басиста U2 Адама Клейтона, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе и российского бизнесмена Владислава Доронина.

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Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

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