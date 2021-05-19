Пока все спали: землетрясение, успех Манижи и плохая погода

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Геологическая служба США (USGS) сообщила о сильном землетрясении магнитудой 6,7, которое произошло в Тихом океане, передает РИА Новости.

Сейсмособытие было зафиксировано в 0.42 UTC (3.42 по кишиневскому времени). Очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3 тысячах километров от чилийского побережья.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее, 17 мая, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о землетрясении в Иране магнитудой 5,3. Эпицентр располагался в 50 километрах от города Боджнурд, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение было зафиксировано в 00.54 UTC (03.54 по кишиневскому времени).

Днем ранее подземные толчки магнитудой 6,1 были зафиксированы в Японии, к юго-востоку от острова Хоккайдо. По данным Главного метеорологического агентства страны, сейсмособытие произошло в 12.24 по местному времени (06.24 по Кишиневу). Очаг залегал на глубине 60 километров под водой.

Толчки силой до трех баллов ощущались в юго-восточной и восточной части острова Хоккайдо.

Участница Евровидения от России вышла в финал конкурса

Российская певица Манижа Сангин (Manizha) прошла в финал международного конкурса Евровидение. Первый полуфинал мероприятия завершился поздно вечером во вторник. За путевку в заключительный этап боролись представители 16 стран.

Манижа вышла на сцену под третьим номером.

Евровидение-2021 проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В прошлом году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В субботнем финале за первое место поборются исполнители из 26 государств.

После выступления в полуфинале россиянка поделилась "планом победы" в конкурсе, сообщает РИА Новости. По словам Манижи, именно сохранение индивидуальности делает человека успешным.

"Есть только один план. В музыке, на "Евровидении", где угодно — быть собой. И сегодня я была собой… Мы очень рады быть на этой сцене… Так что да, в финале я буду немного более сумасшедшей, чем сейчас, но я буду собой. Это то, что делает тебя успешным. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой", — отметила артистка.

Во втором полуфинале, который состоится 20 мая, за право выхода в финал Евровидения будет бороться представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко с песней Sugar. Она выйдет на сцену под седьмым номером.

По данным тотализаторов, за победу в финале поборются исполнители из Италии и Франции, которые не участвуют в полуфиналах, так как являются представители стран "Большой пятерки", но гарантированно попадают в финал.

"Желтый код" погодной опасности в Молдове - в действии

Объявленное накануне синоптиками предупреждение о неустойчивом характере погоды на вечер вторника, а также на всю среду, 19 мая, полностью оправдало себя.

"19 мая возможно усиление северо-восточного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", – уточнили во вторник в Госгидрометеослужбе.

Именно такую картину можно было наблюдать в столице Молдовы в среду с раннего утра. Главный инспекторат полиции республики опубликовал предупреждение для водителей, которых настоятельно просят быть максимально внимательными на дорогах.

"В эти часы дорожное движение проходит при ливневом дожде, который значительно снижает видимость и создает аварийную опасность на улицах в условиях мокрой проезжей части", - отмечается в сообщении ведомства.

Полицейское ведомство напоминает участникам дорожного движения о важности соблюдения следующих рекомендаций:

избегайте резкого торможения или ускорения;

двигайтесь со скоростью, адаптированной к дорожным условиям;

помните об опасности аквапланирования и соблюдайте дистанцию ​​между транспортными средствами;

ведите автомобиль осторожно, чтобы не облить водой прохожих.

Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает владельцев и управляющих водохранилищ о необходимости проверки состояния плотин и защитных дамб. Спасатели также рекомендуют родителям не позволять детям находиться возле рек и озер или на незащищенных открытых пространствах. В экстренных случаях настоятельно просят звонить в службу 112.

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