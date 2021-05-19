Что вместо кофе: как взбодрить себя по утрам без кофеина

По мнению специалистов, несмотря на богатство полезных свойств, кофе далеко не всегда можно использовать в качестве утреннего "будильника".

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Полезную и вкусную альтернативу утреннему кофе предложили диетологи, в ее основе - различные виды чая, пишут "Известия" со ссылкой на сайт Well and Good.

Хотя кофе известен своими полезными свойствами, напиток может спровоцировать и негативные эффекты, например нервное перевозбуждение, и отрицательно сказаться на работе пищеварительной системы, утверждают специалисты.

Нутрициолог Кери Ганс в качестве замены кофе предлагает японский чай матча или любой другой зеленый чай. Он не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

В качестве утреннего напитка, отмечает специалист, вместо традиционного кофе может выступить грибной кофе. Такой напиток поможет побороть тягу к нему, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Утром очень хорош и белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, помогающие бороться с воспалительными процессами и замедляющие старение, делится советами диетолог Лорен Минчен. Кроме того, как и зеленый, он улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина.

Также Минчен рекомендует по утрам пить красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

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