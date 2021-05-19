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Что вместо кофе: как взбодрить себя по утрам без кофеина

© Sputnik / Natalia Seliverstova
Общество
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По мнению специалистов, несмотря на богатство полезных свойств, кофе далеко не всегда можно использовать в качестве утреннего "будильника".

КИШИНЕВ, 19 мая  – Sputnik. Полезную и вкусную альтернативу утреннему кофе предложили диетологи, в ее основе - различные виды чая, пишут "Известия" со ссылкой на сайт Well and Good.

Чай
© Pixabay / falconp4
Когда лучше обойтись без чая, а когда он полезен

Хотя кофе известен своими полезными свойствами, напиток может спровоцировать и негативные эффекты, например нервное перевозбуждение, и отрицательно сказаться на работе пищеварительной системы, утверждают специалисты.

Нутрициолог Кери Ганс в качестве замены кофе предлагает японский чай матча или любой другой зеленый чай. Он не вызывает нервозности и бессонницы, так как содержит теанин, нейтрализующий негативные эффекты кофеина.

В качестве утреннего напитка, отмечает специалист, вместо традиционного кофе может выступить грибной кофе. Такой напиток поможет побороть тягу к нему, так как готовится из лечебных грибов и по вкусу мало отличается от настоящего кофе, но содержит минимум кофеина. Кроме того, содержащиеся в грибном кофе адаптогены помогут защитить организм от стресса.

Человек за чашкой кофе.
© CC BY 2.0 / shrinkin'violet / time for tea
Чай или кофе, вот в чем вопрос - а вот и компетентный ответ

Утром очень хорош и белый чай, так как он содержит антиоксиданты и полифенолы, помогающие бороться с воспалительными процессами и замедляющие старение, делится советами диетолог Лорен Минчен. Кроме того, как и зеленый, он улучшает работу сердца и снижает уровень холестерина.

Также Минчен рекомендует по утрам пить красный чай ройбуш. Он выводит из организма щавелевую кислоту, оседающую в почках и способную вызвать мочекаменную болезнь.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (77)

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