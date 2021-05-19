11:26 19 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск
Николай Чаус

Послание Чауса: экс-судья заявил, что собирается появиться на Украине

© Screenshot / Telegram / ChausUA Николай Чаус
Общество
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/11/34776722.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210519/34794451/Poslanie-Chausa-eks-sudya-zayavil-chto-sobiraetsya-poyavitsya-na-Ukraine.html

Быший украинский судья намерен "дать ответы на все вопросы" и передать своим друзьям рукописные записи и собранный им за эти годы материал в отношений лиц, причастных к его похищению в 2016 году.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В Сети появился очередной видеоролик, на котором мужчина, представившийся бывшим украинским судьей Николаем Чаусом, заявил, что в ближайшее время намерен появиться на Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы. Ролик был опубликован в Telegram-канале ChausUA Николай Чаус 19 мая.

Корнелиу Чуря
© Sputnik / Rodion Proca
Чуря: что означает "явление Чауса народу"

"Уверен, и это также можно судить из последних публикаций и сюжетов, что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они делают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных", – сказал мужчина.

По его словам, поэтому он принял решение передать "друзьям свои рукописные записи и собранный мной за эти годы материал в отношении этих лиц для дальнейшего его опубликования".

Явление Чауса: видеообращение украинского экс-судьи появилось в соцсетях>>>

"Подлинность и аутентичность материала подтверждаю. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилии лиц, указанных в нем", – говорится в видео.

Видеопослание в соцсетях

В Сети появилось видео с человеком, назвавшимся украинским экс-судьей Николаем Чаусом, которого похитили в Кишиневе в апреле нынешнего года. Ролик опубликован в Telegram-канале ChausUA Николай Чаус и датирован 16 мая.

"Меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив-здоров и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности. И хорошо себя чувствую", – сказал мужчина на видео.

По его словам, в настоящее время он не может сообщить о своем местонахождении, но вынужден заявить о себе, потому что "многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении". "Кому это выгодно, можно только догадываться", – отметил бывший судья.

Он обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у детей за то, что им пришлось пережить. "Так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание", – прозвучало в видеоролике.

Комментируя похищение, он подчеркнул, что оно состоялось не в 2021-м, а в 2016 году. "С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове", – заявил автор ролика.

По его словам, в ближайшее время он намерен появиться на Украине и вместе с адвокатами дать ответы на все вопросы.

Позже адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец, комментируя появившееся в соцсетях видео, отметил, что ролик был записан под давлением. Об этом правозащитник заявил в комментарии порталу strana.ua.

А жена Николая Чауса Светлана заявила, что такие эмоции, мимика, манера речи не присущи ее мужу.

"Видно, что он не согласен с тем, что говорит. Но он чересчур спокойный. Если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным. Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст", – отметила Светлана Чаус.

Инцидент с Чаусом

Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где попросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами страны или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Сотрудник СИБ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Реакция СИБ Молдовы на похищение Чауса: что заявили в ведомстве

Заявление прокуратуры

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 11 мая об аресте на 30 дней одного из участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет, сообщает ведомство.

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени Чаус покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В Молдове задержан соучастник похищения Николая Чауса
Задержанный по делу судьи Чауса арестован на 30 суток

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Высокие волны во время циклона в Мумбаи.
Фото: самый мощный за 20 лет циклон в Индии
Лётчики ЗВО сдали зачёт на истребителях Су-30СМ для заступления на боевое дежурство
Видео: воздушный зачет – как летчики сдают экзамен для заступления на боевое дежурство
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться