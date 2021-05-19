Послание Чауса: экс-судья заявил, что собирается появиться на Украине

Быший украинский судья намерен "дать ответы на все вопросы" и передать своим друзьям рукописные записи и собранный им за эти годы материал в отношений лиц, причастных к его похищению в 2016 году.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. В Сети появился очередной видеоролик, на котором мужчина, представившийся бывшим украинским судьей Николаем Чаусом, заявил, что в ближайшее время намерен появиться на Украине и вместе со своими адвокатами дать ответы на все вопросы. Ролик был опубликован в Telegram-канале ChausUA Николай Чаус 19 мая.

"Уверен, и это также можно судить из последних публикаций и сюжетов, что люди, причастные к моему похищению в 2016 году, боятся моего возвращения. Они делают все, чтобы я замолчал. А зная их возможности, в том числе и финансовые, я переживаю за свою жизнь и жизнь своих родных", – сказал мужчина.

По его словам, поэтому он принял решение передать "друзьям свои рукописные записи и собранный мной за эти годы материал в отношении этих лиц для дальнейшего его опубликования".

Явление Чауса: видеообращение украинского экс-судьи появилось в соцсетях>>>

"Подлинность и аутентичность материала подтверждаю. Прошу правоохранительные органы Украины отнестись со всей ответственностью к данному материалу, невзирая на должность, статус и фамилии лиц, указанных в нем", – говорится в видео.

Видеопослание в соцсетях

В Сети появилось видео с человеком, назвавшимся украинским экс-судьей Николаем Чаусом, которого похитили в Кишиневе в апреле нынешнего года. Ролик опубликован в Telegram-канале ChausUA Николай Чаус и датирован 16 мая.

"Меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Как видите, я жив-здоров и все у меня в порядке. На данный момент я нахожусь в полной безопасности. И хорошо себя чувствую", – сказал мужчина на видео.

По его словам, в настоящее время он не может сообщить о своем местонахождении, но вынужден заявить о себе, потому что "многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении". "Кому это выгодно, можно только догадываться", – отметил бывший судья.

Он обратился к своей жене и попросил прощения у нее и у детей за то, что им пришлось пережить. "Так надо было сделать. В ближайшее время, обещаю, все наладится, а те, кто виновен в наших бедах, понесут заслуженное наказание", – прозвучало в видеоролике.

Комментируя похищение, он подчеркнул, что оно состоялось не в 2021-м, а в 2016 году. "С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться в Молдове", – заявил автор ролика.

По его словам, в ближайшее время он намерен появиться на Украине и вместе с адвокатами дать ответы на все вопросы.

Позже адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец, комментируя появившееся в соцсетях видео, отметил, что ролик был записан под давлением. Об этом правозащитник заявил в комментарии порталу strana.ua.

А жена Николая Чауса Светлана заявила, что такие эмоции, мимика, манера речи не присущи ее мужу.

"Видно, что он не согласен с тем, что говорит. Но он чересчур спокойный. Если бы он говорил от себя, он был бы более эмоциональным. Думаю, ему написали и дали прочитать этот текст", – отметила Светлана Чаус.

Инцидент с Чаусом

Генеральный инспекторат полиции МВД Молдовы проинформировал, что днем 3 апреля в столичном секторе Центр неизвестными был похищен мужчина в возрасте 54 лет. Позже в социальных сетях появились кадры похищения, снятые очевидцем. На видео несколько человек заталкивают мужчину в белый фургон. В тот же день в социальных сетях появилось заявление адвоката Юлиана Балана, который утверждает, что похищенный – его подзащитный, гражданин Украины Николай Чаус, бывший судья, который в соседней стране был внесен в списки лиц, подлежащих люстрации, и обвинен во взятках. После этого Чаус прибыл в Молдову, где попросил политического убежища.

Позиция президента Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду считает недопустимым, чтобы в республике пропадали люди, независимо от того, являются они гражданами страны или нет, а также вне зависимости от того, доказан или нет факт совершения ими незаконных действий. Глава государства потребовала от руководства МВД и СИБ предпринять незамедлительные действия, "чтобы прояснить это тревожное исчезновение иностранного гражданина с территории Молдовы".

Заявление прокуратуры

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 11 мая об аресте на 30 дней одного из участников похищения бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Мужчине 30 лет, он был задержан при въезде в страну. Ему предъявлено обвинение в обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет, сообщает ведомство.

Что надо знать о Чаусе

В 2017 году Николай Чаус был задержан сотрудниками прокуратуры в Кишиневе. Он был арестован на 15 суток после добровольного обращения в правоохранительные органы о незаконном пересечении границы Молдовы.

"После получения от Генеральной прокуратуры Украины документов об экстрадиции Чауса мы готовим необходимые документы для выполнения этой процедуры. Вместе с тем сторона защиты обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении Николаю Чаусу политического убежища", – заявил тогда глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

Сообщалось, что Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная рада лишь в начале сентября 2016-го дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени Чаус покинул территорию страны.

В ноябре 2016 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила, что Чаус объявлен в международный розыск.

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