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Пандемия

Индия побила антирекорд по смертности из-за COVID-19

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210519/34795046/indiya-pobila-antirekord-po-smertnosti-iz-za-covid-19.html

Общее число летальных исходов в Индии — 283 248. Всего за сутки в стране зафиксировали 267 334 новых случая инфицирования COVID-19.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. За прошедшие сутки в Индии зафиксировали 4529 смертей от коронавирусной инфекции, что стало вторым подряд антирекордом для страны. Соответствующие данные были представлены на сайте Минздрава в среду.

Накануне в стране было выявлено 4329 смертей от осложнений инфекции, передают Известия

Вакцина против COVID-19 Спутник V
© Sputnik / Алексей Даничев
В Индии начинают производство вакцины "Спутник V"

Всего за сутки в Индии зафиксировали 267 334 новых случая инфицирования COVID-19, общее число летальных исходов — 283 248.

Тем не менее суточное число заразившихся постепенно снижается. Так, 17 мая Индия зафиксировала 281 386 новых случаев заболевания, а 18 мая — 263 533 заразившихся.

Общее число заболевших за все время эпидемии в стране достигло 25 496 330 человек, а число выздоровевших пациентов — 21 986 363.

В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса. По данным Минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID-19, прививку получили более 179 миллионов человек, или почти 13% населения страны.

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" стартовала в Индии 14 мая. Первая доза вакцины была введена в Хайдарабаде. Индийская фармкомпания Shilpa Medicare сообщила о заключении договора с компанией Dr. Reddy's Laboratories Ltd о производстве российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Ожидается, что в год будет производиться 50 миллионов доз двухкомпонентной вакцины.

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