ВОЗ призывает не использовать понятие "волна коронавируса"

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Подъемы и снижения числа инфицирований коронавирусом будут возникать по всему миру еще долгое время, и таких всплесков будет много. В связи с этим нужно уйти от понятия "волна коронавируса", но отслеживать рост инфицированных, чтобы своевременно предпринимать необходимые меры.

Об этом заявила региональный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, пишет РИА Новости.

"Эксперты ВОЗ не говорят о том, что есть волна, потому что это аналогия с пандемией испанки 2018 года, когда третья волна прошла, и иммунитет был достаточный, и все закончилось. Мы сейчас видим во всем мире, а не только в Европе, что идет подъем и снижение", – пояснила она.

Представитель ВОЗ также подчеркнула, что сейчас, через полтора года после начала пандемии, есть понимание того, что нужно очень внимательно отслеживать, когда идет подъем числа заболеваний в каком-либо регионе, чтобы успеть принять срочные меры для подавления этого роста.

"Пандемия - это не наводнение... вирус зависит от поведения людей", – пояснила Вуйнович.

По ее словам, если общество может сразу среагировать на начавшийся подъем числа заболевших, диагностировать вирус и изолировать людей с ним, тогда можно быстро остановить рост числа инфицированных.

Что касается обозначения всплесков заболевших как новая волна, это, по словам Вуйнович, "просто риторика экспертов". "Но, если начать считать подъемы, их будет очень много. Есть где-то всплеск... но это не будет как с испанкой, когда было три волны, и все. Практически мы идем к коллективному иммунитету. И надо уйти от этого понятия ("волна") – сейчас прошла волна или, возможно, новая придет. Когда начинается подъем, на него надо отреагировать сразу, тогда большого всплеска не будет", – заключила представитель ВОЗ.

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