ВОЗ: оценка "Спутника V" может завершиться летом

Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в России, добавила, что организация не может разглашать информацию о ходе оценки вакцин.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выразила надежду, что инспекторы организации смогут завершить оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в течение лета текущего года.

"Страны, у которых нет сильного агентства по оценке вакцины или лекарства, могут использовать оценку ВОЗ, которая будет детальна ...и на основании этого они могут делать национальную регистрацию. Но надо понять, что оценка ВОЗ не значит, что вакцина одобрена или не одобрена. Она просто нужна для всех агентств, чтобы можно было покупать вакцину, потому что мы не можем использовать оценку национальных регуляторов. А каждая страна должна принять свою регистрацию вакцины... Я оптимист что касается российских вакцин, не только "Спутника", - заявила Вуйнович в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Она уточнила, что ВОЗ подписала договор с производителями вакцин и что организация не может разглашать информацию о ходе их оценки, передает РИА Новости.

"Но я надеюсь, что в течение лета мы этого ожидаем. Визиты инспекторов идут, график хороший, проинформируем вас первыми", - уточнила представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ планировали в мае и июне провести инспекцию производства "Спутника V", при этом дату оценки безопасности вакцины собирались определить не ранее июля.

"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами он занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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