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Остров в океане

Мальдивам грозит исчезновение из-за изменения климата

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210519/34805085/maldivam-grozit-ischeznovenie-iz-za-izmeneniya-klimata.html

Около 80% Мальдивских островов расположены на высоте всего один метр над уровнем моря, что делает их очень уязвимыми для повышения уровня воды.

КИШИНЕВ, 19 мая — Sputnik. Мальдивы могут исчезнуть с лица Земли к 2100 году, если общество не будет бороться с изменением климата, заявила 19 мая министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна.

По ее словам, к 2100 году Мальдив "не будет", если окружающей среде будет наноситься ущерб в том же темпе, что и сейчас.

"Изменение климата реально, а мы являемся самой уязвимой страной в мире. <...> Будущее нашей страны, будущее нашего народа, будущее нашей культуры — все это зависит от наших сегодняшних действий", — заявила Шауна в эфире телеканала CNBC.

Она отметила, что 80% Мальдивских островов расположены на высоте всего один метр над уровнем моря, что делает их очень уязвимыми из-за повышения уровня воды. На большей части островов — 90% — наблюдаются наводнения и на 97% — эрозия береговой линии, передают Известия.

По словам министра, власти страны уже предприняли ряд действий для минимизации воздействия изменения климата, в частности, одобрены меры по защите прибрежных районов. Руководство Мальдив также озвучило стремление стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов.

"Для решения проблем изменения климата необходимо международное сотрудничество", — добавила Шауна.

Сбор урожая картофеля
© Sputnik / Антон Денисов
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Ранее в апреле 40 стран приняли участие в климатическом саммите, по итогам которого обязались принять ряд мер, направленных на поддержку экологии.

В частности, Япония заявила о намерении к 2030 году сократить парниковые выбросы до 50% от уровня 2013 года, Канада поставила цель к 2030 году сократить выбросы на 45% по сравнению с 2005 годом, а Евросоюз планирует достичь "нейтральности" к 2050 году, а к 2030-му намерен сократить выбросы на 55%.

Россия подчеркнула важность обратного захвата двуокиси углерода из атмосферы и призвала страны сотрудничать по выбросам другого мощного парникового газа — метана.

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