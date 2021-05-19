Врач-онколог назвал симптомы рака на ранней стадии

Специалист отметил, что при появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

КИШИНЕВ, 19 мая – Sputnik. Изменения на поверхности кожи, боли при мочеиспускании, а также нетипичные ощущения при глотании могут быть первыми признаками онкологического заболевания. Об этом рассказал врач-онколог, доктор медицинских наук профессор Григорий Кобяков.

Он добавил, что при появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов или других подозрительных изменений в состоянии здоровья, необходимо незамедлительно обратиться к врачу, передают Известия.

"Если вас что-то тревожит — неприятный вкус или просто налет на языке появился, то неплохо бы обследовать желудочно-кишечный тракт, желудок, двенадцатиперстную кишку", — добавил врач в эфире одного из российских телеканалов.

Также эксперт рассказал, что в список первых признаков рака включают частую диарею и изменения стула, а также снижение аппетита, резкую потерю веса.

Врач посоветовал тем, у кого есть гепатит, регулярно проходить обследование печени, так как это заболевание увеличивает риск возникновения рака печени.

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