Пока все спали: диалог Лавров - Блинкен, дрожь земли и угроза "черной плесени"

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КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В столице Исландии завершилась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях министерской сессии Арктического совета.

Как сообщает РИА Новости, обсуждались вопросы председательства России в Арктическом совете и важность сотрудничества в регионе.

"Госсекретарь отметил, что США ищут более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса, которое цитирует CNN.

Кроме того, стало известно, что глава российского МИД и госсекретарь США будут готовить предложения президентам двух стран для встречи, в том числе по вопросам, касающимся стратегической стабильности.

"Будем готовить предложения нашим президентам и по этим вопросам (функционирования загранучреждений), и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности. Это, наверное, ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе", - сказал Лавров по итогам двухчасовой встречи с Блинкеном.

"Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. И мы сегодня подтвердили наше предложение о том, чтобы начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные",- отметил министр.

По его словам, он "не увидел отказа от такой концепции", но экспертам предстоит еще над этим поработать".

Два землетрясения с разницей в три часа

Подземные толчки были зафиксированы у побережья Камчатки. По данным регионального филиала Геофизической службы РАН, первое землетрясение произошло в 08.15 по местному времени в Охотском море у западного побережья. Его магнитуда составила 4,6.

Как сообщает РИА Новости, местные жители сейсмособытие не ощутили.

Второе землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 11.06 по местному времени в акватории Тихого океана у восточного побережья полуострова. Толчок был зафиксирован на глубине 24 километра. Очаг располагался в 154 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Днем ранее сильное землетрясение произошло в Тихом океане: Геологическая служба США (USGS) сообщила о сейсмособытии магнитудой 6,7. Очаг залегал на глубине 10 километров, эпицентр располагался в 659 километрах от города Анга-Роа на острове Пасхи и более чем в 3 тысячах километров от чилийского побережья.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Эпидемия опасной "черной плесени" охватила два штата в Индии

Напасти не покидают Индию: после неравной борьбы с очагами коронавируса и разрушений от буйства циклона два штата страны - Раджастан и Телангана - объявили об эпидемии мукормикоза. Это грибковое заболевание, известное как "черная плесень".

"Число больных мукормикозом в штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19… Уведомляется об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату", - говорится в уведомлении, подписанном главным министром здравоохранения Раджастана Ахилом Аророй, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в штате насчитывается около 100 пациентов с этим заболеванием, для них создано специальное отделение в государственной больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота.

Руководитель Минздрава штата Телангана Сриниваса Рао сообщил, что на его территории мукормикоз объявляется заболеванием, "подлежащим уведомлению... в соответствии с законом об эпидемических заболеваниях 1897 года".

"Все государственные и частные медицинские учреждения обязаны сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения", - отмечается в постановлении правительства Раджастана.

Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также для тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом.

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