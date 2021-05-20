Обама рассказал об НЛО и секретных архивах Пентагона

Экс-лидер Белого дома отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. В секретных архивах Пентагона хранятся фотографии так называемых "летающих тарелок", принцип движения которых не поддается объяснению. Об этом в эфире передачи "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом" рассказал экс-президент США Барак Обама, передает РИА Новости.

Он признался, что, став президентом в 2008 году, попытался узнать, есть ли у США секретные лаборатории с инопланетными кораблями и доказательствами существования внеземных цивилизаций.

"Они (сотрудники администрации – ред.) провели небольшое расследование и дали отрицательный ответ", - сообщил бывший президент.

Экс-лидер Белого дома отметил, что существуют съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено. "Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию", — добавил Обама.

Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными объектами. Некоторые из них сильно похожи на НЛО.

Бывший глава ЦРУ утверждает, что регулярные встречи военных летчиков США с НЛО засекречены, однако в последнее время американские власти изменили свой подход и начали более открыто обсуждать эту тему.

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