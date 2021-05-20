Плохие качели: небоскреб в Китае снова потерял равновесие

Башня SEG Plaza высотой более 200 метров начала раскачиваться во вторник около полудня по местному времени.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Небоскреб SEG Plaza в китайском Шэньчжэне снова начал раскачиваться, людей попросили покинуть верхние этажи, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ КНР.

Башня высотой 291 метр начала раскачиваться 18 мая около полудня по местному времени. В это время в здании находилось около 15 тысяч человек, они были эвакуированы в течение 90 минут. В социальных сетях распространились видеокадры с места ЧП, на которых видно, как толпа людей, оглядываясь назад, убегает от шатающегося здания.

Местные власти провели проверку, по завершении которой заявили, что показатели колебаний, крена и проседания небоскреба находятся в рамках допустимых значений. Аномалий в основной конструкции здания и окружающей его местности специалисты не нашли, так что основная конструкция здания была признана безопасной.

По информации СМИ, в четверг около 12.30 по местному времени (7.30 по Кишиневу) на 35-м, 55-м, 60-м этажах люди вновь почувствовали колебания.

Сотрудники, работающие в здании, засняли, как покачиваются электрические вентиляторы и плещется вода в аквариумах.

Сообщается, что около 13.00 администрация оповестила людей на верхних этажах о необходимости спуститься вниз.

Башня SEG Plaza расположена в оживленном торговом районе Хуацянбэй, который считается крупнейшим в мире рынком электроники. В здании располагаются офисы различных местных компаний и многоэтажные торговые центры электроники.

SEG Plaza занимает 104-е место в списке самых высоких зданий Китая.

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