Фото: принц Уильям привился от коронавируса

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Британский принц Уильям сделал первую прививку от коронавируса, сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.
"Во вторник я сделал свою первую прививку от COVID-19. Благодарю всех, кто трудится над вакцинацией населения. Спасибо за все, что вы успели сделать и продолжаете делать", - говорится в публикации в Instagram.
Каким именно препаратом привился принц Уильям, не уточняется.
Елизавета II стала одной из первых в королевской семье, кто вакцинировался от COVID-19. Королева сделала прививку без каких-либо привилегий, в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Вакцинация в Великобритании началась в конце декабря.
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