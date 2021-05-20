Фото: принц Уильям привился от коронавируса

Принц Уильям рассказал в своем Instagram о том, что он привился, а также поблагодарил медицинских работников за труд.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Британский принц Уильям сделал первую прививку от коронавируса, сообщается на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram.

"Во вторник я сделал свою первую прививку от COVID-19. Благодарю всех, кто трудится над вакцинацией населения. Спасибо за все, что вы успели сделать и продолжаете делать", - говорится в публикации в Instagram.

Каким именно препаратом привился принц Уильям, не уточняется.

Елизавета II стала одной из первых в королевской семье, кто вакцинировался от COVID-19. Королева сделала прививку без каких-либо привилегий, в порядке вакцинации возрастной группы старше 80 лет. Вакцинация в Великобритании началась в конце декабря.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

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