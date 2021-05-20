"Спутник Лайт" через три недели поступит в гражданский оборот

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Однокомпонентная российская вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через три недели, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



"Три недели", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот, передает РИА Новости

Также министр заявил, что У России есть все для победы над коронавирусом, и призвал медиков и журналистов активно участвовать в пропаганде вакцинации от COVID-19. Она проводится во всех регионах Российской Федерации.

"Очень жду, когда мы победим ковид, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора, журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропагандировании вакцинации", - сказал Мурашко на Московском онкологическом форуме.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в РФ в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

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