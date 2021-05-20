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Врач измеряет артериальное давление пациенту

Врач: изменения погоды не должны влиять на самочувствие

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210520/34811420/vrach-izmeneniya-pogody-ne-dolzhny-vliyat-na-samochuvstvie.html

Специалист утверждает, что метеочувствительности не существует, а плохое состояние связано с недостатками микроэлементов или другими недугами.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Метеочувствительность не является нормальным состоянием для организма, как правило, за этим стоят другие серьезные причины. Об этом сообщила врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины GRAND CLINIC Яна Коперская, передают Известия.

Долголетие
© CC0 / Pixabay / Ellen26
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 «В норме метеочувствительность не должна иметь место. Как правило, за ней стоят другие серьезные причины. Человек может находиться в дефиците железа, витамина D или нарушена адаптация к стрессу, режим сна. Очень часто пациенты утверждают, что у них головные боли связаны с изменением погоды. Когда они начинают вести дневник головной боли, часто оказывается, что реальные причины могут быть другими, например, человек понервничал, что чаще всего и бывает», — подчеркнула специалист.

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Врач также уточнила, что причиной сильных головных болей в жару может быть венозная недостаточность. В любом случае необходимо выявить первопричину головных болей, а не ориентироваться только на погоду, заключила Коперская.

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