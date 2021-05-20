Названа причина, почему пожилые легче переносят вакцинацию "Спутником V"

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева предположила, что пожилые легче переносят вакцину от коронавируса "Спутник V" из-за более слабого иммунного ответа, сообщает РИА Новости.

"На самом деле это не совсем понятно, почему это так. Моя гипотеза состоит в том, что иммунный ответ в пожилом возрасте на введение антигенов не является таким бурным, как в молодом. Поэтому те редкие осложнения, которые мы наблюдаем у молодых людей, головная боль, кратковременное повышение температуры, боль в месте инъекции, они еще реже появляются у пожилых людей", - сказала Ткачева в ходе геронтологического конгресса, отвечая на вопрос о том, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию "Спутником V".

"Спутник V" одобрен уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами он занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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