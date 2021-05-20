Врач назвал группы людей с повышенным риском онкологии

Онколог также рассказал об обследованиях, которые необходимо проходить, для того чтобы обнаружить рак на бессимптомной стадии.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Наибольшая вероятность заболеть раком наблюдается у людей с ожирением и с вирусом папилломы человека, передает РИА Новости. Также в группе риска лица старше 65 лет и курильщики, при этом чаще онкозаболевания встречаются у мужчин, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Риск заболеть раком заметно увеличивается у лиц старше 65 лет. Высокая вероятность развития рака также у женщин и мужчин с ВПЧ. Влияет также курение и ожирение", - сказал Каприн.

Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал об обследованиях, которые необходимо проходить, для того чтобы обнаружить рак на бессимптомной стадии.

"Человеку надо о себе беспокоиться. С 21 года женщины должны обязательно посещать гинеколога с целью осмотра шейки матки и профилактики предраковых заболеваний и ранней диагностики. С 39 лет – это маммография, если ничего не беспокоит, то раз в три года. Для мужчин от 45 лет – это кровь на ПСА (простатический специфический антиген – ред.), для женщин и мужчин после 50 лет – анализ кала на скрытую кровь либо гастроколоноскопия, которая позволяет выявлять опухоль толстой кишки.

Также к скрининговым исследованиям относится КТ легких, которую необходимо делать всем людям, у которых есть стаж курения от 10 лет. Стандартные показания: пачка в день в течение 10 лет - и КТ легких для скрининга показано даже тем людям, которые бросили курить несколько лет назад", – рассказал Хатьков.

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