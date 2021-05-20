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Президент РФ Владимир Путин

Путин призвал защищать мемориалы советских воинов в других странах

© Sputnik / Сергей Ильин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210520/34814096/putin-prizval-zaschischat-memorialy-sovetskikh-voinov-v-drugikh-stranakh.html

Более 12 тысяч воинских захоронений находятся на территории 56 иностранных государств, в этих могилах покоится более четырех миллионов 150 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин призвал жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советским воинам за рубежом, противостоять тем, кто пытается "варварски стереть" историческую память об освободителях и надругаться над могилами, передает РИА Новости.

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"Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших - оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители", - сказал Путин в четверг на заседании оргкомитета "Победа".

На учете Минобороны России находится 43 866 воинских захоронений той поры, причем более 12 тысяч из них - на территории 56 иностранных государств, уточнил президент Путин. По его словам, в этих могилах покоится более четырех миллионов 150 тысяч воинов, то есть почти столько же, сколько на территории России.

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