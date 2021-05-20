Снятый на Донбассе фильм "Ополченочка" увидят в 80 странах мира

"Россотрудничество" предоставило свои представительства для некоммерческого показа художественной ленты, снятой в том числе в зоне боевых действий на востоке Украины.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Российское Федеральное агентство "Россотрудничество" подписало с киностудией "Лугафильм" соглашение о некоммерческих показах фильма "Ополченочка" в Русских домах по всему миру.

Съемки ленты проходили на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, отчасти – непосредственно в зоне боевых действий. Фильм показывает реалии современного Донбасса через призму трагических историй трех женщин, ставших экипажем танка Т-64 Народной милиции.

"Мы, безусловно, должны рассказывать миру о том, что происходит в Донбассе, – заявил глава "Россотрудничества" Евгений Примаков. – Обязаны показать войну, развязанную киевским режимом против мирного населения, и тех людей, которые объединились, чтобы дать отпор агрессору.

Это героическая и одновременно очень трогающая сердце история о том, как женщины, созданные быть хранительницами очага, были вынуждены взять в руки оружие. История, которая важна еще и потому, что мы видим, с каким остервенением ведется пропаганда, в том числе украинскими властями. Мы готовы предоставить площадки в Русских домах, чтобы фильм смогла посмотреть максимально широкая аудитория".

Подписание соглашения между "Россотрудничеством" и "Лугафильмом" стало еще и своеобразной конференцией, в которой – очно и онлайн – приняли участие создатели фильма, руководители Русских домов в Европе и странах СНГ, представители донбасского ополчения, журналисты.

Роман Разум, продюсер, соавтор сценария "Ополченочки", руководитель киностудии "Лугафильм", назвал сегодняшнее мероприятие "важнейшим культурно-историческим событием для современного Донбасса.

"Наш фильм - мягкая сила, первый мощный ответ украинской пропаганде", – сказал Разум.

Итальянская писательница, журналист и общественный деятель Маринелла Мондаини высказалась о том, почему столь важно сломать "стену молчания".

"Очень нужно, чтобы этот фильм увидели в Италии. Потому что в нашей стране царит полная цензура в отношении всего, что касается Донбасса. Статьи и сюжеты на эту тему в мэйнстримовых итальянских СМИ можно пересчитать по пальцам, да и те полностью состоят из украинской пропаганды и откровенного вранья. Именно поэтому я начала писать книгу о войне на Донбассе", – сказала Мондаини.

Говоря о фильме, итальянская писательница с сожалением отметила, что "женское лицо войны", увы, не редкость, вспомнив Софью Кунцевич, второго мая 1945 года написавшую на стене Рейхстага: "Я пришла в Берлин, чтобы убить войну".

А вот мнение украинского журналиста Руслана Коцабы:

"Тупая украинская пропаганда создает ореол геройства и таким образом подготавливает молодое поколение к войне со своими братьями-славянами. Нас всех объединяет элементарное желание жить и давать жить другим, такие демократические ценности, как мир, достаток, социальная ответственность государства..."

Генеральный продюсер фильма "Ополченочки" Владислав Плахута выступил со своеобразным резюме сегодняшнего события, находясь в офисе "Казачьей медиагруппы" в донбасском городе Стаханове.

"Я сейчас нахожусь в десяти километрах от того места, где расположен "стол переговоров", он же линия боевого соприкосновения. Уверены, что показы нашего фильма станут заметным культурным событием в странах, где они пройдут, и внесут свою лепту в продвижение общерусского взгляда на войну в Донбассе", – считает Плахута.

Добавим, что показывать "Ополченочку" в ближайшее время начнут и в Российском центре науки и культуры в Кишиневе.

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