В России изменили правила въезда иностранцев: что надо знать

Российские власти немного ослабили ограничения на въезд в РФ для иностранных граждан. Новые правила действуют и для граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Российское правительство изменило правила въезда иностранных граждан, в том числе из Молдовы. Документ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как следует из распоряжения кабмина России, была расширена категория близких родственников из числа иностранных граждан, которые могут получить право на въезд.

Введены следующие изменения:

Расширена категория близких родственников, которые могут въезжать в РФ (супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные).

Студенты из числа иностранных граждан могут попасть в РФ в целях обучения в образовательных организациях высшего и профессионального образования, если эта организация по сформированным ею спискам получит разрешение на въезд через портал "Госуслуги".

Чтобы приехать на этих основаниях, необходимо при пересечении границы предоставить подтверждающие документы.

При пересечении госграницы нужно предъявить копию документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

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В распоряжении также говорится, что в РФ имеют право въезжать еще несколько категорий граждан. Так, среди них сотрудники дипломатических представительств, водители грузовых авто международного сообщения, люди, приезжающие в Россию в целях лечения, и другие.

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