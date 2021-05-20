19:05 20 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.69
  • USD17.76
  • RUB0.24
  • RON4.40
  • UAH0.65
Поиск

В России изменили правила въезда иностранцев: что надо знать

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
Получить короткую ссылку
22630
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/14/34816976.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210520/34816869/v-russia-izmenili-pravila-vezda-inostrantsev-chto-nado-znat.html

Российские власти немного ослабили ограничения на въезд в РФ для иностранных граждан. Новые правила действуют и для граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 мая - Sputnik. Российское правительство изменило правила въезда иностранных граждан, в том числе из Молдовы. Документ подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как следует из распоряжения кабмина России, была расширена категория близких родственников из числа иностранных граждан, которые могут получить право на въезд. 

Введены следующие изменения:

  • Расширена категория близких родственников, которые могут въезжать в РФ (супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные).
  • Студенты из числа иностранных граждан могут попасть в РФ в целях обучения в образовательных организациях высшего и профессионального образования, если эта организация по сформированным ею спискам получит разрешение на въезд через портал "Госуслуги".
  • Чтобы приехать на этих основаниях, необходимо при пересечении границы предоставить подтверждающие документы.

При пересечении госграницы нужно предъявить копию документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

Стало известно, когда ЕС может отменить ограничения на въезд из третьих стран>>>

В распоряжении также говорится, что в РФ имеют право въезжать еще несколько категорий граждан. Так, среди них сотрудники дипломатических представительств, водители грузовых авто международного сообщения, люди, приезжающие в Россию в целях лечения, и другие. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Риски трудового мигранта, или Как не стать рабом за границей
Иностранцам в России могут снова продлить визы и патенты на работу – МВД РФ
Денежные переводы из России: как мигранты спасают экономики стран СНГ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Zdob si Zdub из Молдовы выступают на генеральной репетиции в Киеве 20 мая 2005 года перед финалом 50-го конкурса песни Евровидение.
Фото: как Молдова покоряла сцену Евровидения в разные годы
Завалов очень много - Лавров подвел итоги первой встречи с Блинкеном
Видео: "Завалов очень много" – итоги первой встречи Лаврова с Блинкеном
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться