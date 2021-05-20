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Президент РФ В. Путин

Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан СНГ

© Sputnik / Сергей Ильин
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210520/34820141/putin-poruchil-evakuirovat-zhelayuschikh-uekhat-iz-sektora-gaza-rossiyan-i-grazhdan-sng.html

Российский президент поручил МИД РФ, Службе внешней разведки и МЧС определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан.

КИШИНЕВ, 20 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа по их желанию. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа", — цитирует документ РИА Новости.

По распоряжению президента, МИД совместно с СВР и МЧС определит сроки и формат эвакуации с учетом развития обстановки в секторе Газа. Министерства обеспечат доставку граждан в Москву.

Высотка в секторе Газа
© REUTERS / Mohammed Salem
Правительство выделило деньги на эвакуацию граждан Молдовы из сектора Газа

Также глава российского государства поручил правительству принять все необходимые меры для выполнения указа.

Как отметили в российском представительстве при Палестинской национальной администрации, в списках на вывоз уже значатся более 400 человек, маршруты их возвращения прорабатываются.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. За это время из сектора Газа по территории Израиля выпустили 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава. Система ПРО "Железный купол" перехватила примерно 90% ракет.

По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди них 65 несовершеннолетних.

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