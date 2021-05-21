Пока все спали: очередь Молдовы, прекращение огня и активность вулканов

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Представительница Республики Молдова Наталья Гордиенко будет петь в финале международного конкурса Евровидение. Второй полуфинал, который завершился в четверг в Роттердаме, принес молдавской исполнительнице долгожданную путевку.

"Ура! Друзья, спасибо вам ОГРОМНОЕ! Все получилось! МЫ В ФИНАЛЕ! МОЛДОВА! Спасибо за поддержку! Я ни минуты не сомневалась в нашей общей силе! В субботу, 22 мая мы В ФИНАЛЕ! ТЕПЕРЬ ГОЛОСУЮТ ВСЕ! Мы все сможем!!!" - поделилась радостью Наталья Гордиенко в своем Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gordienko Natalia (@natalitsa)

По завершении второго полуфинала прошла жеребьевка участников финального концерта. Так, представительница Молдовы выйдет на сцену под номером 14, первым на сцене появится представитель Кипра Елена Цагрину, завершит финал шоу участник от Сан-Марино под 26 номером.

Here it is! 🤩 The running order for this Saturday’s #Eurovision Grand Final! pic.twitter.com/gjhLO6kEyq — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 20, 2021

​Кроме нашей страны, путевку в финал получили Албания, Сербия, Болгария, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия, Россия, Норвегия, Израиль, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина. Автоматически в финал проходят страна-хозяйка конкурса - Нидерланды, а также Великобритания, Испания, Германия, Италия и Франция.

Готовила молдавскую певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на три километра

Вулкан Эбеко на Курильских островах вновь выбросил пепел. На этот раз высота выброса достигла до 3,2 километра, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Сахалинской области.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, в 7 км от г. Северо-Курильск, хребет Вернадского) произошел пепловый выброс на высоту 3,2 км. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 5 км", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в связи с выбросом пепла угрозы для жизни населения нет, пеплопад не наблюдается, запаха сероводорода нет.

Ранее, 12 мая, вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Днем ранее выброс пепла составил до 1,5 километра.

Эбеко — действующий вулкан, расположенный на севере острова Парамушир в северной части хребта Вернадского. Считается одним из самых активных вулканов на Курильских островах. Он активизировался в ноябре 2016 года.

Последствия извержения Йеллоустоуна будут страшны

Ученые рассказали, что ждет Американский континент в случае извержения Йеллоустоунского супервулкана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Express.

По словам вулканолога Робина Джорджа Эндрюса, катаклизм станет крайне разрушительным и нанесет сильнейший удар в первую очередь по территории США. Однако вулканические осадки распространятся по всему континенту, покрывая города многометровым пеплом.

"На месте национального парка в Йеллоустоуне, скорее всего, образуется огромная воронка", — отметил он.

Извержение приведет к повреждению линий электропередачи, загрязнению водоемов и создаст серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Такой катаклизм полностью обрушит экономику Северной Америки и станет причиной новой Великой депрессии, добавил ученый.

Специалисты также предполагают, что суперизвержение может спровоцировать вулканическую зиму планетарного масштаба, которая затмит Солнце и охладит атмосферу Земли. Это, в свою очередь, приведет к повсеместным неурожаям и международному продовольственному кризису.

"Проблема состоит в том, что современному человечеству еще не приходилось иметь дело с катаклизмами такого уровня", — подытожил Эндрюс.

Израиль принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня

Израильский кабинет министров по вопросам безопасности единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня, которое вступит в силу позже, говорится в заявлении, распространенном правительственной пресс-службой, передает РИА Новости.

"Кабинет по вопросам безопасности единогласно принял рекомендацию всех глав служб безопасности, начальника генштаба, главы ШАБАК, главы Моссада и главы Совета национальной безопасности принять египетскую инициативу о двустороннем прекращении огня без каких-либо условий. Время прекращения огня будет согласовано позже", - говорится в заявлении.

Военное руководство и главы спецслужб доложили министрам о больших успехах Израиля в ходе операции, часть которых были беспрецедентными, сообщается в официальном заявлении.

Отмечается, что продолжение операции определит "реальность на местах".

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, было выпущено примерно 4 340 ракет, около 640 из них упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивает в 90%. По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 232, среди жертв 65 несовершеннолетних. Ранения получили 1,9 тысячи человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova