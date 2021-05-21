Почему гибнут пчелы: версия энтомолога

Пчелы играют настолько важную роль в жизни наешй планеты, что их исчезновение может привести к катастрофе.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Среди основных причин сокращения численности пчел в мире - рост численности паразитов, об этом РИА Новости рассказал энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.

"Численность (пчел) продолжает сокращаться по всему миру. Среди причин ученые называют и использование пестицидов, и сокращение естественных местообитаний, а также увеличение численности паразитов. Так, пчеловоды в США отмечают, что основным фактором, ведущим к синдрому разрушения пчелиной семьи, являются клещи рода Varroa и вирус деформации крыла", - сказал Гомыранов.

Он рассказал, что в 2020 году ученые из Техасского университета в Остине в журнале Science нашли новый метод борьбы с этими паразитами. Они предложили заселять в кишечник медоносной пчелы генно-модифицированные штаммы бактерий Snodgrassella alvi. Такие бактерии стимулируют особый противовирусный механизм защиты - РНК-интерференцию и усиливают иммунный ответ по отношению к клещам.

"Еще одна частая причина гибели пчел - нозематоз, вызываемая микроспоридиями рода Nosema. Известно, что здоровые пчелы даже убивают больных сородичей. Однако, как показывает исследование команды биологов из США и Турции, опубликованное в журнале Royal Society Open Science в 2021 году, гораздо большей вред может оказать не сам паразит, а феромон тревоги, выделяемый больными насекомыми", - отметил Гомыранов.

У медоносных пчел различают два феромона тревоги, уточнил специалист. Один из них выделяют сторожевые пчелы и пчелы-фуражиры, чтобы отмечать посещенные цветы. Второй феромон пчелы выделяют, когда жалят врага, он призывает других особей к нападению. Позже выяснилось, что эти соединения пчелы используют для борьбы с паразитами. Ученые установили, что при заражении микроспоридиями Nosema, в улье повышается концентрация основного компонента феромона тревоги. Именно этот фактор может оказывать гораздо большее пагубное влияние на пчелиную семью, нежели сам вредитель.

Международный день пчел отмечался 20 мая.

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