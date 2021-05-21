Илон Маск назвал себя пришельцем и рассказал о будущем через 50 лет

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Илон Маск, миллиардер, глава Tesla и SpaceX, не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел, пишет РИА Новости.
"Насколько мы знаем, (мы - прим. ред.) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".
Отвечая на вопрос журналистов, Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего.
"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", - пошутил Маск, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.
"Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.
Что касается прогнозов на будущее, то через полвека, полагает Маск, человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.
"То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК", - заявил Маск.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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