Илон Маск назвал себя пришельцем и рассказал о будущем через 50 лет

Выступая на российском марафоне "Новое знание", пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Илон Маск, миллиардер, глава Tesla и SpaceX, не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел, пишет РИА Новости.

"Насколько мы знаем, (мы - прим. ред.) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".

Отвечая на вопрос журналистов, Маск пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего.

"А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", - пошутил Маск, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.

Маск также отметил важность развития взаимодействия человека и искусственного интеллекта, чтобы "расширять границы сознания". Миллиардер считает, что для полетов за пределы Солнечной системы человечество должно использовать антиматерию.

"Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать. И самый эффективный способ это сделать... использовать антиматерию, а также коллапс материй... и тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы", - сказал он.

Что касается прогнозов на будущее, то через полвека, полагает Маск, человечество ждут изменения в сфере технологий, космических путешествий, исследований ДНК.

"То, что будет через 50 лет, сложно предвидеть. Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК", - заявил Маск.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

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