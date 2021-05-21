В ЕС представили электронный сертификат о вакцинации

Презентация документа прошла в Испании, предполагается, что он вступит в действие уже в середине лета.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Электронный сертификат о вакцинации, который планируется ввести в Испании с 1 июля и который будет действовать на всей территории ЕС, представили в пятницу в Мадриде, аналогичные сертификаты должны быть введены во всех странах Евросоюза и быть объединены в общую систему.

Как передает корреспондент РИА Новости, электронный сертификат о вакцинации представляет из себя приложение и QR-код, в которых зафиксировано, был ли привит человек от COVID-19, результаты теста на коронавирус и информация, переболел ли он. По сути - это доработанная версия приложения Spain Travel Health, которое существует в Испании с конца прошлого года и куда загружаются данные человека, который въезжает в страну, в том числе данные о наличии ПЦР-теста, а также содержится информация о карантинных мерах не только в Испании, но и других странах.

Испанское правительство решило воспользоваться для презентации испанского варианта сертификата проведением в Мадриде международной туристической ярмарки Fitur - первого подобного мероприятия в Европе с начала эпидемии. Представляли новый документ председатель правительства Педро Санчес на стенде TurEspaña, министр туризма Рейес Марото и здравоохранения Каролина Дариас.

По словам Санчеса, этот сертификат "позволит получить гораздо более хорошее лето, чем в 2020-м". "Мы добьемся передвижения внутри ЕС этим летом", - заверил он.

"Мы не говорим о паспорте, это не требование для путешествий, это механизм для путешествий, который облегчит передвижения", - добавил он. По его словам, сертификат "очень просто работает". "Он будет бесплатным, универсальным и будет служить, чтобы упростить передвижение", - добавил Санчес.

"Это позволяет избежать необходимости проведения таких сложных проверок по прибытии, как те, которые пришлось пережить путешественникам в эти месяцы пандемии. Сертификат является очень простым документом и реализуется с помощью QR-кода", - пояснил Санчес.

По словам министра здравоохранения Каролины Дариас, это "очень сложный проект на техническом уровне, который запускается в рекордные сроки". "Он сделает возможным, чтобы меньше чем через месяц миллионы испанцев и все европейские граждане смогли передвигаться по всей территории (ЕС)", - сказала она. "Этот инструмент позволит нам открыть Испанию для передвижения европейцев", - сказала Дариас.

Как пояснили РИА Новости в испанском правительстве, это приложение именно для Испании, каждая страна сможет иметь собственное, но идея в том, чтобы добиться их "полной совместимости". "Министерство здравоохранения будет отвечать за координацию различных реестров и информационных систем, через которые граждане будут получать сертификаты о вакцинации, которые могут быть запрошены как в бумажном, так и в электронном виде", - добавили там.

Ранее Европарламент и Совет ЕС сообщили, что достигли предварительного соглашения по внедрению коронавирусного сертификата в ЕС. 26 мая соглашение пройдет голосование в парламентском комитете по гражданским свободам, а в ходе пленарной сессии 7-10 июня состоится финальное голосование для утверждения соглашения. В ЕП заверяют, что документ может вступить в силу с 1 июля.

Такой сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона и QR-кода. По замыслу ЕС, сертификаты должны, с одной стороны, исключить дискриминацию, а с другой - позволить ускорить возвращение к свободному передвижению населения между странами союза.

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