Широкий жест ЕС: бедным странам пожертвуют миллионы доз вакцины от COVID-19

До конца 2021 года бесплатную вакцину от коронавируса смогут получить страны со средним и низким уровнем доходов.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Европейский союз до конца 2021 года планирует пожертвовать беднейшим странам мира по меньшей мере 100 миллионов доз вакцины против коронавируса, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в видеообращении перед началом Глобального саммита в области здравоохранения в Риме в рамках G20.

"ЕС нацелен пожертвовать до конца 2021 года по меньшей мере сто миллионов доз для стран со средним и низким уровнем доходов", - сказала она.

В Молдову 29 мая поступила партия из 50 310 доз вакцины Pfizer-BioNTech, предоставленных республике на бесплатной основе через платформу COVAX. Об этом сообщили в четверг в Минздраве.

"Завтра в страну должны доставить еще 50 310 доз вакцины Pfizer-BioNTech. Таким образом, в общей сложности речь идет о 100 620 дозах. Поставки продолжатся и в ближайшие дни – 45 600 доз вакцины AstraZeneca отправят 24 мая", – уточнили в министерстве.

В ведомстве добавили, что "дозы вакцины будут храниться на складе Национального агентства общественного здоровья и должны быть пропорционально распределены по центрам вакцинации страны для иммунизации всех категорий населения".

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