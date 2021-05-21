В августе в Индии начнется производство "Спутника V"

По данным Минздрава Индии, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 177 миллионов человек.

КИШИНЕВ, 21 мая – Sputnik. Производство вакцины "Спутник V" в Индии начнется в августе, сообщил журналистам посол Индии в РФ Датла Бала Венкатеш Варма.

"Производство самой вакцины начнется в августе", - сказал он.

Как уточнил Варма, в Индию уже поставлены две партии вакцины "Спутник V", передает РИА Новости.

Первая партия вакцины "Спутник V" была доставлена в индийский город Хайдарабад, где находится штаб-квартира индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd первого мая. Ранее генеральный контролер лекарственных средств Индии - регулятор в сфере медицинских препаратов - дал Dr. Reddy's Laboratories Ltd. разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование.

В Индии параллельно проходят три этапа вакцинации от коронавируса. В ходе первого этапа прививку получают медики и работники "первой линии" - так в стране называют тех, кто помогает в борьбе с коронавирусом: сотрудников полиции и экстренных служб. В ходе второго этапа прививку получают люди старше 45 лет, а с 1 мая в Индии начали прививать людей от 18 до 45 лет. В Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield, отечественной Covaxin и российской "Спутник V".

По данным Минздрава, начиная с середины января, когда в Индии началась вакцинация от COVID, вакцину получили более 177 миллионов человек, или почти 13% населения страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным Минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 23,7 миллиона. Выздоровели более 19,7 миллионов, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний более 258 тысяч человек. Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.

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