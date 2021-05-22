Производство "ЭпиВакКороны" вышло на миллион доз в месяц

Российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" была зарегистрирована 13 октября прошлого года.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Производство вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в апреле вывел на мощности в размере одного миллиона доз в месяц, масштабирование продолжается. Об этом в субботу сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, передает РИА Новости.

"Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тысяч доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тысяч доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".

Максютов рассказал, что вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, а после пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет с 3 марта она была допущена к использованию на лицах старше 18 лет без ограничений.

"В настоящее время проводятся многоцентровые клинические исследования на трех тысячах добровольцев", - сказал Максютов.

В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в Центре имени Гамалеи Минздрава "Спутник V", созданный в Центре имени Чумакова РАН "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которая является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

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