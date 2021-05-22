11:02 22 Мая 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.64
  • USD17.74
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.65
Поиск
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона

Производство "ЭпиВакКороны" вышло на миллион доз в месяц

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в мае 2021 (138)
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/19/34118907.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210522/34836166/Proizvodstvo-EpiVakKorony-vyshlo-na-million-doz-v-mesyats.html

Российская вакцина против коронавируса "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" была зарегистрирована 13 октября прошлого года.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Производство вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона" Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор" в апреле вывел на мощности в размере одного миллиона доз в месяц, масштабирование продолжается. Об этом в субботу сообщил гендиректор центра Ринат Максютов, передает РИА Новости.

Вакцина
© Sputnik / Павел Лисицын
В России готовы ввести в оборот новую вакцину от коронавируса

"Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тысяч доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тысяч доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тысяч доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона и процесс масштабирования продолжается", - сказал он в ходе марафона "Новое знание".

Максютов рассказал, что вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 13 октября 2020 года, а после пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет с 3 марта она была допущена к использованию на лицах старше 18 лет без ограничений.

"В настоящее время проводятся многоцентровые клинические исследования на трех тысячах добровольцев", - сказал Максютов.

Химическая лаборатория
© Sputnik / Владимир Вяткин
Российский Минздрав выдал разрешение на исследование вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

В России зарегистрированы три вакцины: разработанный в Центре имени Гамалеи Минздрава "Спутник V", созданный в Центре имени Чумакова РАН "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", которая является первым компонентом вакцины "Спутник V".

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он проходит в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в мае 2021 (138)

По теме

Будет ли выдан вакцинный паспорт приднестровцам, привитым "Спутником V"
Стало известно, когда в ЕС появятся вакцинные паспорта

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: милый и белый – в зоопарке Казани родился кенгуренок-альбинос
Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Видео: Наталья Гордиенко рассказала о своем рекорде на Евровидении
Молдова на Евровидении в разные годы
Кто и когда участвовал в Евровидении от Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться