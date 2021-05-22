"Никола Вешний": кому и в чем помогает святой

22 мая православные христиане отмечают праздник, который в народе называют "Николой Вешним", и посвящен он памяти Николая Чудотворца.

Дата установлена в церковном календаре не случайно: поводом послужила кража в XI веке мощей святого, которые оказались на юге современной Италии против воли жителей Мир Ликийских (сейчас это окрестности турецкого Демре).

Вооруженные купцы из Бари вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину. Они не подозревали, что этим, возможно, спасли святыню от разорения во время скорого вторжения турок-сельджуков.

© Sputnik / Абрам Штеренберг Николай Рерих "Святой Никола".

Поскольку дата приходится на весну, то и праздник именуется в народе "Николой Вешним". В старину его называли "конским праздником". До укоренения на Руси христианства он был посвящен богу Велесу — покровителю земледелия и скотоводства. Его главными героями были пастухи, а на окраине деревень и сел часто устраивали гуляния.

Праздник считался мужским: пастухи уходили в поле, в ночное. Как и многие другие подобные даты, день 22 мая наполнен всяческими приметами и поверьями. Так, кваканье лягушек на "Николу Вешнего" - к богатым дарам природы, грибам и ягодам. А в деревнях на Енисее на "Николу Вешнего" местные жители проводили обряд закликания тепла и молились о скорейшем оттаивании речных льдов.

Согласно давней традиции, у каждого святого есть своя "специализация". Кому-то молятся о даровании детей, кому-то об исцелении от болезни, кто-то просит у определенного небесного защитника помощи в новом деле. А вот к Николаю Чудотворцу обращаются по любому поводу.

Например, этот святой считается покровителем моряков и путешественников. Также его просят о скорейшем выздоровлении.

Кроме того, святителю молятся об избавлении от несправедливости в судебных делах.

В Молдове Николая Угодника почитают особо и на "Николу Вешнего" в республике многие села отмечают храмовые праздники.

По материалам РИА Новости.

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