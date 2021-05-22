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Как перевезти любимого пса на дачу: советы кинолога

Как перевезти любимого пса на дачу: советы кинолога

© Photo : Kevin Turcios on Unsplash
Общество
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (78)
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Путешествие на дачу с четвероногим может показаться простой задачей, но только на первый взгляд, на самом деле процесс этот требует от хозяев определенных знаний.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Собака при поездке в автомобиле должна находиться в переноске или быть пристегнута к ремню безопасности, а в общественном транспорте - в наморднике и на поводке, это гарантирует ей безопасность, а окружающим - комфорт. 

Кинолог с одной из служебных собак породы шалайка.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. 

"Если вы собираетесь в поездку на машине, закрепите переноску в багажнике, либо воспользуйтесь ремнями безопасности на заднем сиденье. Собаку без переноски зафиксируйте специальной перестежкой к ремню безопасности во время поездки. Для поездок вам нужно иметь при себе ошейник, поводок, намордник и ветеринарный паспорт", - рассказал кинолог.

При поездке на общественном транспорте необходимо надеть на питомца намордник и держать его на коротком поводке. Для мелких собак потребуется переноска.

"Перевозка животных регламентируется правилами конкретного перевозчика. Перед поездкой заблаговременно ознакомьтесь с актуальной информацией, чтобы у вас не возникло трудностей", - сказал Голубев.

Также он советует перед поездкой хорошо выгулять собаку и не кормить ее. Если же поездка до дачи занимает длительное время, корм и воду придется взять в машину, а по дороге делать небольшие остановки, чтобы питомец мог справить нужду.

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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (78)

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