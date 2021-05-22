Киркоров признался, кому отдано его сердце

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Остались считанные часы до начала международного песенного конкурса Евровидение-2021. Российский певец Филипп Киркоров, продюсер выступления молдавской исполнительницы Натальи Гордиенко, поделился своими эмоциями в Instagram до начала самого волнительного этапа шоу, рассказав, что для него значит этот день.

"Наступил мой самый любимый день – финал Евровидения. Сегодня будет невероятный музыкальный праздник. В этом году очень крепкие участники и супер-номера. Но мое сердце отдано этим двум талантливым девчонкам – Наталье Гордиенко и Маниже. На плечах хрупких девочек лежит большая ответственность представлять свои страны – мою родную Россию и солнечную Молдову, где начиналась моя творческая жизнь", – отметил Киркоров.

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Он отметил, что есть еще одно совпадение – 22 мая 2021 года исполняется ровно 36 лет, как он впервые в жизни вышел на сцену. Это был его дебют – в Москве, в Театре эстрады.

"Страны-сестры, страны, которые я так люблю. Европа, нам так нужны ваши голоса и поддержка. Нам важен каждый голос, каждый звонок, каждое SMS. Сегодня важный день для молодых, но таких успешных певиц Натальи Гордиенко и Манижи.

Да поможет нам Бог", – заключил Киркоров.

Наталья Гордиенко после успешного выступления 20 мая вышла в финал Евровидения-2021, который состоится в субботу, 22 мая. Молдавская певица выступит под 14 номером.

Готовила представительницу Молдавии к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор Димитрис Контопулос из Греции, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

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