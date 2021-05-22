Почему вакцинация от COVID в Европе буксует: версия главы AstraZeneca

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В снижении темпов вакцинации против коронавируса в Европе виновата не AstraZeneca, а нехватка капиталовложений, заявил исполнительный директор фармацевтической компании, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

Европейская комиссия 26 апреля сообщила, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз.

"Он (Сорио) предположил, что замедление массовой вакцинации в Европе произошло не по вине AstraZeneca, а из-за менее активного инвестирования", - пишет газета.

"(В США) – высокие показатели вакцинации, но у них нет нашей вакцины. Поэтому, если в Европе проблема – в нашей вакцине, скажите, как США удалось достичь таких высоких показателей вакцинации?" - сказал Сорио в интервью изданию.

Комментируя ситуацию с поставками вакцины в Европу, Сорио отметил, что ее можно рассматривать с положительной стороны, несмотря на то, что поставлено меньше доз, чем ожидалось. "Можно рассматривать ситуацию с отрицательной стороны: мы поставили меньше, чем ожидали поставить в Европу. Можно посмотреть на ситуацию с положительной стороны: мы поставили больше 400 миллионов доз (в разные страны по всему миру) и спасли десятки тысячи жизней", - сказал он.

Представитель ЕК ранее заявлял, что ряд положений контрактов с AstraZeneca не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг". Начало рассмотрения жалобы ЕК в суде Брюсселя ожидается 26 мая.

В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.

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