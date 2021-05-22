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Штаб-квартира компании AstraZeneca в Лондоне, Великобритания

Почему вакцинация от COVID в Европе буксует: версия главы AstraZeneca

© AP Photo / Matt Dunham
Общество
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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (145)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210522/34841278/Pochemu-vaktsinatsiya-ot-COVID-v-Evrope-buksuet-versiya-glavy-AstraZeneca.html

Руководитель фармкомпании, выпускающей вакцину против коронавируса, связал низкие темпы вакцинации в Европе с недостаточным инвестированием.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. В снижении темпов вакцинации против коронавируса в Европе виновата не AstraZeneca, а нехватка капиталовложений, заявил исполнительный директор фармацевтической компании, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times.

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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Европейская комиссия 26 апреля сообщила, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз.

"Он (Сорио) предположил, что замедление массовой вакцинации в Европе произошло не по вине AstraZeneca, а из-за менее активного инвестирования", - пишет газета.

"(В США) – высокие показатели вакцинации, но у них нет нашей вакцины. Поэтому, если в Европе проблема – в нашей вакцине, скажите, как США удалось достичь таких высоких показателей вакцинации?" - сказал Сорио в интервью изданию.

Комментируя ситуацию с поставками вакцины в Европу, Сорио отметил, что ее можно рассматривать с положительной стороны, несмотря на то, что поставлено меньше доз, чем ожидалось. "Можно рассматривать ситуацию с отрицательной стороны: мы поставили меньше, чем ожидали поставить в Европу. Можно посмотреть на ситуацию с положительной стороны: мы поставили больше 400 миллионов доз (в разные страны по всему миру) и спасли десятки тысячи жизней", - сказал он.

AstraZeneca
© REUTERS / YVES HERMAN
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Представитель ЕК ранее заявлял, что ряд положений контрактов с AstraZeneca не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин. Представитель ЕК добавил, что "все государства ЕС поддержали этот шаг". Начало рассмотрения жалобы ЕК в суде Брюсселя ожидается 26 мая.

В последние месяцы ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации 70% взрослого населения союза уже к середине лета. Позднее Pfizer/BioNTech и Moderna смогли преодолеть трудности и восстановить поставки вакцин по графику, Pfizer даже опережает его. При этом AstraZeneca решить проблемы с обеспечением Евросоюза вакцинами пока так и не смогла.

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Тема:
Коронавирус в мае 2021 (145)

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