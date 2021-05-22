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Настя Каменских выпустила откровенный клип

Немного красного: Настя Каменских выпустила откровенный клип

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/16/32117517.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210522/34841598/Nemnogo-krasnogo-Nastya-Kamenskikh-vypustila-otkrovennyy-klip.html

В своем видео на композицию из нового альбома артистка предстает в разных нарядах, довольно откровенных.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Певица и актриса Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома, пишет РИА Новости. Об этом Каменских рассказала на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

"Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необыкновенную атмосферу страсти, женственности и любви", — пишет Каменских.

В ролике показано, как Настя танцует в откровенных нарядах. Она появляется в кадре то в красном платье с глубоким декольте и разрезами до бедра, то в блестящем облегающем костюме.

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