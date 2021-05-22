Немного красного: Настя Каменских выпустила откровенный клип

В своем видео на композицию из нового альбома артистка предстает в разных нарядах, довольно откровенных.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Певица и актриса Настя Каменских выпустила клип на песню "Красное вино" из нового одноименного альбома, пишет РИА Новости. Об этом Каменских рассказала на своей странице в Instagram. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

"Я открываю вам свое сердце и дарю всю многогранность чувств, которые испытываю. Пусть это видео погрузит вас в необыкновенную атмосферу страсти, женственности и любви", — пишет Каменских.

В ролике показано, как Настя танцует в откровенных нарядах. Она появляется в кадре то в красном платье с глубоким декольте и разрезами до бедра, то в блестящем облегающем костюме.

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