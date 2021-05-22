На украинско-молдавской границе возобновится работа 31 КПП

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. 24 мая на украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска. Об этом сообщается в субботу на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.
Как отметили в структуре, деятельность КПП возобновится с 08.00. Речь идет о следующих пропускных пунктах:
- Бронница – Унгурь;
- Ямполь – Косэуць;
- Цекиновка – Сорока;
- Великая Кошница – Василькэу;
- Великая Кошница – Грушка;
- Грабаровка – Окница;
- Болган – Христова;
- Студена – Ротар;
- Алексеевка – Валя Туркулуй;
- Шершенцы – Валя Туркулуй;
- Домница – Колбасна;
- Тимково – Броштяны;
- Станиславка – Веренкэу;
- Федосеевка – Жура;
- Дубово – Дубэу;
- Платоново – Новые Гояны;
- Йосиповка – Колосово;
- Павловка – Мочаровка;
- Великоплоское – Малаешты;
- Славяносербка – Ближний Хутор;
- Гребеники – Тирасполь;
- Розалевка – Фрунзе;
- Граденицы – Незавертайловка;
- Лесное – Саицы;
- Малоярославец-1 – Чадыр-Лунга;
- Зализничное – Кайраклия;
- Долинское – Чишмикиой;
- Вашковцы – Гримэнкэуць;
- Сокиряны – Клокушна;
- Зеленое – Медвежа;
- Подворьевка – Липканы.
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