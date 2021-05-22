На украинско-молдавской границе возобновится работа 31 КПП

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, когда и какие именно пропускные пункты возобновят работу на границе с Молдовой.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. 24 мая на украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска. Об этом сообщается в субботу на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отметили в структуре, деятельность КПП возобновится с 08.00. Речь идет о следующих пропускных пунктах:

Бронница – Унгурь; Ямполь – Косэуць; Цекиновка – Сорока; Великая Кошница – Василькэу; Великая Кошница – Грушка; Грабаровка – Окница; Болган – Христова; Студена – Ротар; Алексеевка – Валя Туркулуй; Шершенцы – Валя Туркулуй; Домница – Колбасна; Тимково – Броштяны; Станиславка – Веренкэу; Федосеевка – Жура; Дубово – Дубэу; Платоново – Новые Гояны; Йосиповка – Колосово; Павловка – Мочаровка; Великоплоское – Малаешты; Славяносербка – Ближний Хутор; Гребеники – Тирасполь; Розалевка – Фрунзе; Граденицы – Незавертайловка; Лесное – Саицы; Малоярославец-1 – Чадыр-Лунга; Зализничное – Кайраклия; Долинское – Чишмикиой; Вашковцы – Гримэнкэуць; Сокиряны – Клокушна; Зеленое – Медвежа; Подворьевка – Липканы.

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