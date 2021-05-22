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Работа таможенных и пограничных служб Украины

На украинско-молдавской границе возобновится работа 31 КПП

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Sputnik Молдова
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В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о том, когда и какие именно пропускные пункты возобновят работу на границе с Молдовой.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. 24 мая на украинско-молдавской границе возобновляет работу 31 пункт пропуска. Об этом сообщается в субботу на официальной странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как отметили в структуре, деятельность КПП возобновится с 08.00. Речь идет о следующих пропускных пунктах:

  1. Бронница – Унгурь;
  2. Ямполь – Косэуць;
  3. Цекиновка – Сорока;
  4. Великая Кошница – Василькэу;
  5. Великая Кошница – Грушка;
  6. Грабаровка – Окница;
  7. Болган – Христова;
  8. Студена – Ротар;
  9. Алексеевка – Валя Туркулуй;
  10. Шершенцы – Валя Туркулуй;
  11. Домница – Колбасна;
  12. Тимково – Броштяны;
  13. Станиславка – Веренкэу;
  14. Федосеевка – Жура;
  15. Дубово – Дубэу;
  16. Платоново – Новые Гояны;
  17. Йосиповка – Колосово;
  18. Павловка – Мочаровка;
  19. Великоплоское – Малаешты;
  20. Славяносербка – Ближний Хутор;
  21. Гребеники – Тирасполь;
  22. Розалевка – Фрунзе;
  23. Граденицы – Незавертайловка;
  24. Лесное – Саицы;
  25. Малоярославец-1 – Чадыр-Лунга;
  26. Зализничное – Кайраклия;
  27. Долинское – Чишмикиой;
  28. Вашковцы – Гримэнкэуць;
  29. Сокиряны – Клокушна;
  30. Зеленое – Медвежа;
  31. Подворьевка – Липканы.

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