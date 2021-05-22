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Белый медведь

Видео: истощенную белую медведицу доставили самолетом из Якутии в Москву

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210522/34841935/Video-istoschennuyu-beluyu-medveditsu-dostavili-samoletom-iz-Yakutii-v-Moskvu.html

Животное, занесенное в Красную книгу, 11 мая вышло к людям в якутском поселке, продвинувшись вглубь материка почти на тысячу километров.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Белую медведицу на военном самолете отправили из Якутска в Москву для реабилитации в зоопарке, передает РИА Новости.

Двадцать второго мая из Якутска в Москву попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России был отправлен белый медведь, нуждающийся в срочной реабилитации, - информирует агентство.

"Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка", — сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).

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Публикация от ирэн копылова (@iren_kolylova)

Как рассказали в РГО, 11 мая истощенная молодая медведица в поисках пищи и воды вышла к людям в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.

"Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась в глубь материка почти на тысячу километров", — приводятся слова старшего научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егора Кириллина.

Медведицу возрастом около двух лет поймали и доставили в республиканский зоопарк "Орто-Дойду". В ходе обследования выяснилось, что у зверя есть проблемы с пищеварением и дефицит массы тела, отсутствует один клык. В итоге было решено транспортировать животное в Москву для реабилитации в столичном зоопарке.

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