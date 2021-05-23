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Maneskin празднует победу 65-го конкурса Евровидение-2021

Определился победитель Евровидения-2021: где конкурс пройдет в следующем году

© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
Общество
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Итоги музыкального состязания и первые заявления победителя международного песенного конкурса Евровидение-2021.

КИШИНЕВ, 23 мая - Sputnik. Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 одержала итальянская группа Måneskin, которая исполнила композицию Zitti E Buoni. В сумме коллектив набрал 542 балла. Таковы итоги голосования зрителей и профессионального жюри.

На втором месте расположилась певица из Франции Барбара Прави. В тройку попал представитель Швейцарии Gjon's Tears.

Россию на "Евровидении" в этом году представляла певица Манижа, которая исполнила композицию Russian Woman. Она заняла 9 место. Победа Манижи на национальном отборе вызвала большой резонанс. В интервью журналистам она отмечала, что вдохновляется творчеством певиц Аллы Пугачевой и Лолиты Милявской, а также актрис Фаины Раневской и Чулпан Хаматовой.

Молдавская исполнительница Наталья Гордиенко, чье выступление в этом году продюсировал российский певец Филипп Киркоров, оказалась на 13 месте. Она исполнила песню Sugar и еще в полуфинале смогла побить рекорд конкурса, продержав финальную ноту 17 секунд.

Международный песенный конкурс Евровидение в этом году проходил на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020-м музыкальное состязание отменили из-за пандемии COVID-19. В следующем году Евровидение пройдет в Италии.

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