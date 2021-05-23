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Хакеры взломали сайт знакомств

Хакеры в Японии взломали сайт знакомств и украли данные

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210523/34846094/Khakery-v-Yaponii-vzlomali-sayt-znakomstv-i-ukrali-dannye.html

В Стране восходящего солнца хакеры украли данные пользователей приложения, посредством которого одинокие люди искали себе пару.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Незаконные подключения к серверу привели к тому, что были похицены данные 1,7 миллиона пользователей приложения для знакомств Omiai в Японии, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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© REUTERS / DADO RUVIC
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По данным полиции, с 20 по 26 апреля были совершены многочисленные подключения к серверу компании. В результате произошли утечки персональных данных пользователей: сканы и фотографии водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов, которые компания использовала для идентификации возраста.

У приложения знакомств Omiai более 6 миллионов пользователей, оно является одним из наиболее востребованных в Японии.

Позже телеканал сообщил, что также произошла утечка свыше 27 тысяч единиц информации из приложения купли-продажи Mercari. Были похищены номера банковских счетов с именами владельцев тех, кто пользовался приложением с августа 2013 по январь 2014 года, а также данные электронных кошельков. В то же время оператор приложения отмечает, что пока информации об ущербе не поступало.

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