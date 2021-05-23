Итог Евровидения для Молдовы: максимальные оценки и рекорд Гордиенко

Молдавская исполнительница Наталья Гордиенко выступила в финале международного песенного конкурса Евровидение-2021 и заняла 13-е место, набрав 115 баллов. Как это было и что заявила певица сразу после объявления результатов - читайте в материале Sputnik.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Молдавская певица Наталья Гордиенко зажгла на Евровидении-2021 в Роттердаме, исполнив песню Sugar. Изящно и уверенно исполнительница повторила свой же рекорд, который она установила в полуфинале музыкального состязания, взяв самую длинную ноту в истории международного песенного конкурса – 17 секунд. По итогам голосования Наталья Гордиенко оказалась на 13-м месте.

Максимальные баллы артистка из Молдовы получила от России и Болгарии, в целом оценки международного жюри были такие:

Сан-Марино - 5;

Азербайджан - 8;

Греция - 10;

Болгария - 12;

Румыния - 6;

Россия - 12.

Таким образом, песню Гордиенко оценили в 53 балла. По итогам зрительского голосования исполнительница из Молдовы получила еще 62 балла. Общий результат составил 115 баллов.

Сразу после объявления победителя Наталья Гордиенко поблагодарила всех, кто за нее голосовал, а также международную команду, которая помогла ей подготовиться к конкурсу.

"Спасибо всем большое, кто за нас голосовал и поддерживал", – сказала артистка.

Вместе с продюсером своего выступления на конкурсе, российским певцом Филиппом Киркоровым, молдавская певица дала небольшое интервью "Первому каналу". Наталья Гордиенко поблагодарила Россию за поддержку.

"Спасибо за то, что вы нас так поддержали, за то, что поверили, отдали свои голоса. У меня нет слов, чтобы это описать. Спасибо за эту дружбу, спасибо за эти эмоции, за эту любовь. Мы едины через музыку. Спасибо, мои дорогие", – сказала Гордиенко.

Готовила певицу к конкурсу большая интернациональная команда. Это не только король российской поп-сцены Филипп Киркоров, но и композитор из Греции Димитрис Контопулос, поэт Михаил Гуцериев из России, режиссер Катя Царик из Украины.

"Я очень горжусь, что мое творчество началось на родине Наташи – в Молдове, а твоя большая творческая карьера, твой взлет начался именно в России с Евровидения, с этих 12 баллов. Ты полетишь очень высоко", – сказал Киркоров.

Гордиенко уже представляла Молдову на Евровидении в 2006 году в Греции, исполнив вместе с Arsenium песню Loca и заняв в итоге 20-е место. В 2009 году Наталья вновь вышла в финал молдавского отбора на европейский песенный конкурс с песней So alive, но накануне проведения финала сняла заявку из-за проблем в семье. В 2020 году Гордиенко победила в финале национального отбора с песней Prison, однако международный конкурс отменили из-за пандемии COVID-19.

Победу в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 одержала итальянская группа Måneskin, которая исполнила композицию Zitti E Buoni. В сумме коллектив набрал 524 балла. Это значит, что в следующий раз международный песенный конкурс пройдет уже в Италии.

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