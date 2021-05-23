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Ситуация в Индии в связи с коронавирусом

Индия задыхается от "черной плесени"

© Sputnik / Идрис Мухамед
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210523/34850805/Indiya-zadykhaetsya-ot-chernoy-pleseni.html

Выявлены уже тысячи случаев этого опасного заболевания, медики бьют тревогу, наиболее пострадавшим считается штат Гуджарат.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Более 8,8 тысячи случаев мукормикоза - грибкового заболевания, известного как "черная плесень", выявили власти Индии, сообщил министр химической промышленности страны Садананда Гоуда.

"После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства) "Амфотерицин-В" были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране", - написал Гоуда, которого цитирует РИА Новости.

Неглубокие могилы на песчаном берегу Ганга людей, умерших от коронавируса, Индия
© REUTERS / Ritesh Shukla
Приют для погибших от COVID на песчаном берегу Ганга в Индии
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Он отметил, что больше всех от мукормикоза пострадал штат Гуджарат - там выявлен 2281 случай заболевания. Также заражения выявлены в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

Мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности с коронавирусом.

Как сообщил ранее посол Индии в России Датла Бала Венкатеш Варма, по поводу возможных способов лечения мукормикоза индийские медики консультируются в том числе с коллегами из России.

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