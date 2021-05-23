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Бедность, подаяние в руках бездомного, тематическое фото

Что программирует на бедность: привычки, от которых нужно отказаться

© Sputnik / Valeriy Melnikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210523/34851025/Chto-programmiruet-na-bednost-privychki-ot-kotorykh-nuzhno-otkazatsya.html

Психотерапевт рассказала, как выйти из замкнутого круга, который мы создаем себе сами, взращивая вредные поведенческие модели.

КИШИНЕВ, 23 мая – Sputnik. Внутренний голос, который убеждает человека не искать нового и лучшего, а оставаться в привычной, пусть и неудовлетворительной, обстановке, может стать препятствием на пути к успешной жизни, считает психотерапевт Анна Стори.

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Как пишут "Известия", система "внутренний критик" является ранней примитивной защитой человека, которую он выстраивает с самого рождения с целью выживания в непростом мире взрослых.

"Кто же не хочет быть богатым? Однако вспомните, как в прошлом году вы отказались от предложения новой работы. Условия прекрасные, зарплата намного выше теперешней и работа интересная, вы давно хотели специализироваться именно в этой области. Но что-то вас остановило, и вы остались на надоевшей, но привычной работе", - рассказывает специалист.

По ее словам, с возрастом устаревшая система продолжает "управлять нашими действиями и сильно портить нам жизнь".

Психотерапевт добавляет, что этот внутренний голос может способствовать формированию привычек, программирующих на бедность. К ним относятся жалость к себе, экономия на всем, паника, когда закачиваются деньги, отмечает источник.

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